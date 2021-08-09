Bekirli Çiftçisi Tohumluk Arpalarına Kavuştu

Silivri Belediyesi, 2019 yılında başlattığı Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında belediye arazilerine ekilen arpaların hasadından elde ettiği yerli ve milli tohumluk arpaları küçük ve orta ölçekli çiftçilere hibe etmeyi sürdürüyor. Bekirli Mahallesi’nde “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” düzenleyen Silivri Belediyesi, 40 çiftçiye maddi değeri 48.000 TL olan 8 ton tohumluk arpayı hediye etti. Üreticiler hibe edilen bu ürünlerle toplamda 400 dönüm araziye ekim yapabilecek. Dağıtım töreninde tohumluk arpaları traktörleri ile teslim alan üreticiler duydukları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bu yıl toplam 2 bin 500 dönüm belediye arazisinde tarımsal çalışmalar yapan ve bu arazilerin 1.000 dönümüne yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpa eken Silivri Belediyesi, elde ettiği 400 ton ürünü 200’er kiloluk dilimler halinde 2.000 çiftçiye dağıtmayı sürdürüyor. Dağıtılan tohumluk arpaların maddi karşılığı ise yaklaşık 2,5 milyon TL. Silivrili çiftçiler dağıtılan bu ürünlerle 20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar tohumluk arpa olarak kullanabilecek. Silivri Belediyesi böylece ilçede üretimle iştigal eden çiftçilere yaklaşık 25 milyon TL ciro etme imkânı sağlamış olacak.

ORTA: “BAŞKANIMIZIN YAPTIĞI İŞLERİ BÜYÜK BELEDİYELER YAPAMIYOR”

Törenin açılış konuşmasını yapan Bekirli Mahallesi Muhtarı Siyami Orta, “Başkanımız geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kimsenin aklına gelmeyen projelere imza atarak çiftçilerimizi ve hayvancılarımızı desteklemeyi sürdürüyor. Şu anda Silivri Belediyesi ile yarışa giren belediyeler dahi burada yapılan işleri yapamıyor. Bu çalışmalar ve destekler nedeniyle Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok teşekkür ediyor, tohumluk arpa dağıtımının çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“GÖZ ARDI EDİLENLERLE, UNUTULANLARLA BERABER OLUYORUZ”

Siyami Orta’nın ardından kürsüye gelen Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü eliyle yürüttüğümüz tarım faaliyetleri neticesinde yetiştirilen tohumluk arpaları, belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan ancak kasamıza da tek kuruş para koymadan ilçemizde yaşayan çiftçilerimizle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl yetiştirdiğimiz 120 ton arpayı çiftçilerimizle paylaşmıştık. Bu yıl ise ilaçlanmış ve torbalanmış 400 ton arpayı üreticilerimize hediye ediyoruz. Kendi arazilerimize yaptığımız arpa ve buğday ekiminden elde ettiğimiz 50 bin balya samanı da yine çiftçi kardeşlerimizle, hayvancı kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Hayvancılarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere 75 dönüme yaptığımız silajlık mısır ekiminden elde edeceğimiz 500 ton silajlık mısırı da 500’er kiloluk dilimler halinde 1.000 çiftçimiz ile paylaşacağız. Yine 500 dönüm belediye arazimize yaptığımız ayçiçek ekiminden elde edeceğimiz 50.000 litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk tenekeler halinde 10 bin ihtiyaç sahibi ailemizin mutfağına ulaştıracağız. Önümüzdeki yıl yaptığımız faaliyetleri artırmayı ve 75 bin balya saman, 600-700 ton tohumluk arpa, 100.000 litre ayçiçek yağı üretmeyi hedefliyoruz. Buradaki amacımız gönlünü bu topraklardan ayırmayan, bu toprakların kendilerine atalarından, dedelerinden miras değil emanet olduğunu bilen çiftçi ve hayvancı kardeşlerimize destek olmak. Bugüne kadar maalesef çiftçilerimiz ve köylülerimize gözler ve kulaklar kapatılmış. Silivri’yi yalnızca merkezden ve çarşı meydanından ibaret görür, çalışmalarınızı bu yönde yaparsanız bu şehre, bu şehirde yaşayan insanlara ve bu ülkenin tarımına ihanet edersiniz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden beri hep dezavantajlı gruplarla, unutulanlarla, göz ardı edilenlerle beraber oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.

“ÜRETİCİLERİMİZE VE KÖYLERİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEK ARTARAK DEVAM EDECEK”

Silivri Belediyesi tarafından Bekirli Mahallesi’nde yapılan hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri’nin tüm köylerinde olduğu gibi Bekirli’de de hizmetlerimiz devam ediyor. Şimdi sizlere mahallemizde yaptığımız bazı hizmetlerden kısaca bahsetmek istiyorum: Bekirli’de bulunan muhtarlık binası cephe iyileştirme ve çatı tadilatını tamamladık. Yine belediye ek hizmet binası cephe iyileştirme ve çatı tadilatını tamamladık. Atatürk anıtı ve parkını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Cami yanında bulunan tuvaletlerin bakım ve onarımını gerçekleştirdik. Köy dokusuna uygun ahşap duraklarımızı mahallemize kazandırdık. Biz tabii ki bu hizmetlerle yetinmeyeceğiz. Silivri Belediyesi olarak üreticilerimize ve köylerimize vereceğimiz desteğin her geçen gün artacağına söz veriyorum.” dedi.

“BU TOPRAKLARDA HEP BİRLİK VE BERABERLİK HÜKÜM SÜRDÜ”

Bekirli Mahallesi’nde bağışçı desteği ile yapılan Atatürk anıtı ve parkı hakkında konuşan Başkan Volkan Yılmaz, “Muhtarımız bir ziyaretim esnasında bana Bekirli’nin Atatürk büstü olmayan tek köy olduğunu ve bu nedenle Atatürk’ü anma törenlerinin yapılamadığını söylemişti. Biz de bağışçımız Ermeni Asıllı Andon Bey ile beraber buraya bir Mustafa Kemal Atatürk heykeli ve parkı hediye ettik. Bu olay Ulu Önder’in aslında ne olduğunun, kim olduğunun en güzel örneği. Bu topraklar binlerce yıl bir sürü medeniyete ev sahipliği yaptı. Bu topraklarda hep birlik, beraberlik ve kardeşlik hüküm sürdü.” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLETİ 2000 YILLIK DEVLET GELENEĞİNİ HEP SÜRDÜRDÜ”

Ülkemizde yaşanan orman yangınlarına yönelik yapılan yorumlarda kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı bir dil tutunulmasını doğru bulmadığını dile getiren Başkan Yılmaz, “Şu an içimizi yakan doğa afetleri, orman yangınları ile karşı karşıyayız. Ormanlarımız cayır cayır yanıyor. Köylerimiz, evcil hayvanlar, börtü böcek yanıyor. Silivri Belediyesi olarak şu an Manavgat’ın en yüksek köyü olan Ahmetler köyünde bir sulama tankeri, iki arama kurtarma aracı ve 13 kişilik arama kurtarma ekibimiz orada alevlerin arasında, cansiparane görev yapıyor. Biz bölgeye yardıma giderken Manavgat Belediyesinin hangi partide olup olmadığına bakmadık. Çünkü biliyoruz ki gün siyaset günü değil birlik olma günüdür. Evin içinde yangın devam ederken önce o yangın söndürülür ondan sonra evin fertleri oturur eleştirilerini yapar. Bu dönemde dünyaya tek yumruk olduğumuzu göstermeliyiz. Eğer biz birbirimize düşersek bölücü terör örgütü ile onları maşa olarak kullananların değirmenine su taşırız. Bölücü terör örgütünün iki numaralı ismi Karayılan geçtiğimiz günlerde bir konuşmasında şunları söylüyor: ‘Silahlarımız tükenir, sayımız azalırsa Bodrum’a gelir yatlarınızı yakarız. Antalya’ya iner seralarınızı, İstanbul’a gelir araçlarınızı, İzmir’e iner ormanlarınızı yakarız.’ Şu unutulmamalıdır ki; Türk hiçbir zaman devletsiz kalmadı. Türk milleti 2.000 yıllık devlet geleneğini hep sürdürdü. Bu nedenle bizim bütün ormanlarımız yansa da, bütün fidanlarımız yansa da ekilecek, dikilecek, orman yapacak kutsal bir vatanımız var. O kutsal vatan toprağının üstündeki bütün ağaçlar susuz kalsa da; onu canıyla, kanıyla sulayacak Necip Türk milleti var. Onun için biz bir olacağız, beraber olacağız, bu milleti ve bu devleti ebet müddet ayakta tutacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken yaptığı çalışmalardan dolayı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tohumluk arpa dağıtımının hayırlı olmasını diliyor, hepinize en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.