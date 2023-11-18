Beklenen yağış öncesinde tüm mazgallar temizlendi

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında fiziki çalışmalar devam ederken, diğer yandan birçok noktada bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Beklenen yağış öncesinde tüm mazgallar temizlendi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik Belediyesi tarafından şehrin birçok noktasında fiziki çalışmalar devam ederken, diğer yandan birçok noktada bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan mazgallar başta olmak üzere mahallelerdeki mazgallarda biriken atıkları temizledi. Oluşan ani yağışlar sebebiyle dolan mazgallarda yapılan temizlik çalışması ile oluşabilecek taşkınlıkların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Öte yandan yetkililer, mazgalların içine pet şişe, çöp gibi malzemelerinin atılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu.