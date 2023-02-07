Belarus'tan Türkiye'ye arama kurtarma ekibi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler nedeniyle 64 kişilik ekibin Türkiye’ye gönderilmesi talimatı verdi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan Türkiye’ye yardımlar gelmeye devam ediyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye’ye arama kurtarma çalışmaları alanında yeterliliği olan 64 kişilik uzman ekip ve gerekli ekipman gönderilmesi talimatı verdi. Belarus Acil Durumlar Bakanlığı, hali hazırdaki 64 kişilik ekibin gerekli ekipmanlarıyla birlikte Türkiye’ye gönderilmesi kararı alındığını duyurarak, depremden etkilenen Suriye’ye de kurtarma ekibi gönderileceğini açıkladı.