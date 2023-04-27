Belçika'dan ülkeye giriş yapan gurbetçi: 'Devletimizin bekası milletimizin birliği için oyumuzu kullanacağız'

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapıları ile sınır kapılarında oy verme işlemi devam ediyor. Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan anavatana giriş yapan Belçika’da yaşayan gurbetçi seçmen Mevlüt Mert, “Devletimizin bekası milletimizin birliği için oyumuzu kullanacağız” dedi.

Edirne’de Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule Sınır Kapılarıyla birlikte tren garı dahil olmak üzere toplam 6 alana sandık kuruldu. Ayrıca, Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’na da 1 sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, evraklarını ibraz etmelerinin ardından saat 08.00 itibariyle kabinlerde oylarını kullanmaya başladı. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 14 Mayıs saat 17.00’de sona erecek.

Kapıkule’den ülkeye giriş yapan gurbetçi vatandaşlardan Mevlüt Mert, devletin bekası, milletin birliği için oyunu kullanacağını belirtti. Mert, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaptığını ve vatandaşlık görevini yerine getireceğini belirterek, “Gümrüğümüze yaklaştıkça damarlarımızdaki kan daha başka bir akıyor. Hele ki şu gökyüzündeki bayrağımızın dalgalandığını gördükçe insanın daha da bir ruhu şahlanıyor. Burada oy kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getireceğiz. Oyumuzu kullanacağız, devletimize, milletimize hayır uğurlu olsun. Devletimizin bekası için milletimizin birliği için oyumuzu kullanacağız. Vatandaşlık görevimizi yapacağız” dedi.