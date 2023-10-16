Belçika - İsveç maçı yarıda kaldı
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynanan Belçika-İsveç maçı terör saldırısı nedeniyle yarıda kaldı.
2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika-İsveç maçı terör saldırısı nedeniyle yarıda kaldı.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika - İsveç maçı terör olayı nedeniyle yarıda kaldı. İlk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona eren mücadele stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı. Saldırıda ölen 2 kişinin müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.
Maç iptal edilirken, Brüksel’de yüksek düzeyde terör alarmına geçildi.