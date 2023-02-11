Belde A.Ş.'de en düşük maaş 16 bin 750 TL oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle Belde A.Ş. personeline yapılan yüzde 85 oranında zamla en düşük giydirilmiş maaş Ocak itibariyle 16 bin 750 TL oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı. Belde A.Ş. personelinin en düşük giydirilmiş maaşı Ocak itibariyle 16 bin 750 TL oldu. Toplu iş sözleşmesini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ve Hizmet-İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı imzaladı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Bayram Bayram da hazır bulundu. Genel Sekreter Gündoğdu, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olması temennisinde bulundu. Büyükşehir ile İSU’da görev yapan 5 bin 300 Belde A.Ş. işçisinin 280 TL olan en düşük yevmiye tabanı 334 TL’ye çekilerek, üzerine de yüzde 60 oranında zam yapıldı. Böylece en düşük yevmiye 533,76 TL’ye çıkarıldı. Yakacak, çocuk, yol ve yemek parasıyla Belde A.Ş. işçisinin en düşük ücreti ocak ayı itibariyle 15 bin TL oldu.

İkramiye ve bayram parası da eklendiğinde Ocak ayında en düşük giydirilmiş maaş 16 bin 750 TL olacak. Böylece Belde A.Ş işçisine 3 yıllık toplu iş sözleşmesinin ilk yılı için yüzde 85 oranında artış yapıldı. Büyükşehirde çalışan 524 ve İSU’da görev yapan 350 kadrolu işçi için ise yevmiye tabanı 373,37 TL’ye çıkarılarak yüzde 60 oranında zam yapıldı. Kadrolu işçilere sosyal yardım paketinde de yüzde 85 oranında artış oldu.