Belediye Başkanları oylarını kullandı

Balıkesir’deki belediye başkanları Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oylarını kayıtlı oldukları sandıkta kullandı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ilk turda olduğu gibi oyunu Ayşebacı kırsal mahallesinde, Bigadiç, Dursunbey ve Sındırgı Belediye başkanları da kendi ilçelerindeki sandıklarda oy kullandı. AK Partili Belediye Başkanları kayıtlı bulundukları sandıkta cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarını kullandı. Belediye Başkanları kullandıkları oyun hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunarak tüm vatandaşların oylarını kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmesini istedi.

Avcı Ayşebacı’da oyunu kullandı

Balıkesir’in merkez ilçelerinden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ilçesine bağlı Ayşebacı Kırsal Mahallesindeki Şehit İsa Yavaş İlkokul ve Ortaokulunda eşi ve çocuklarıyla birlikte oyunu 1065 numaralı sandıkta kullandı. Başkan Avcı, “Eşim Cemile Hanım ve çocuklarımızla birlikte oyumuzu kullandık. Ülkemizin edindiği bunca kazanım, Türkiye Yüzyılı hedefleriyle birlikte devam edecek inşallah. Hemşehrilerimizden özellikle istirham ediyorum; lütfen sandığa gidip vatandaşlık görevimizi yerine getirelim” açıklamasında bulundu.

Bahçavan’dan tarihi seçim vurgusu

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da oyunu Sadullah Özer İlkokulundaki sandıkta ailesiyle birlikte kullandı. 1061 nolu sandıkta oyunu kullanan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, “Ülkemizin yeni yüzyılına, Türkiye Yüzyılı’na gireceğimiz bu tarihi seçimde kıymetli eşim Serpil Bahçavan ile birlikte oyumuzu kullandık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni yüzyılın inşa sürecinin başlangıcı olan bu seçimde, oy kullanan ve sandıklarda görevli olan vatandaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için, oyumuzu kullanalım. Vatanımıza, milletimize, geleceğimize hayırlı olsun” dedi.

Avcu güven istikrar dedi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinin belediye başkanı İsmail Avcu da oyunu ilçedeki Işıklar Ortaokulu’nda 1083 nolu sandıkta kullandı. Belediye Başkanı İsmail Avcu, “Milletimiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için bu akşam inşallah Türkiye Yüzyılı başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda oyumu ülkemizin ve milletimizin geleceği için huzur ve güven, istikrarın devamı için kullandık. Hayırlı olsun diliyorum” dedi.

Yavaş: “Kazanan Türkiye olsun”

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da oyunu Camicedit Mahallesindeki Yağcıbedir Ortaokulu 1018 nolu sandıkta eşiyle birlikte kullandı. Yavaş, “Türkiye Yüzyılı için oyumuzu kullandık. Rabbim hayırlı eylesin. Kazanan Türkiye olsun” dedi.