Belediye aile çay bahçesi harabeye döndü

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde ilçe belediyesine ait olan ve atıl vaziyette bulunan aile çay bahçesinin alkol ile uyuşturucu madde kullanan kişilerin meskeni olduğu iddia edildi.

Belediye aile çay bahçesi harabeye döndü
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Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde ilçe belediyesine ait olan ve atıl vaziyette bulunan aile çay bahçesinin alkol ile uyuşturucu madde kullanan kişilerin meskeni olduğu iddia edildi.

Karapürçek Belediyesi’ne ait olan ve atıl vaziyette bulunan aile çay bahçesi iddiaya göre, alkol ile uyuşturucu kullanan kişilerin meskeni oldu. Adeta harabeye dönen yerin kapalı alan bölümünde bulunan cam kırıkları, yakılan ateşin külleri ve atıklar dikkat çekti.