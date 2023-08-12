Belediye ait tarım arazilerinde buğday hasadı

Gölpazarı Belediyesine ait tarım arazileri her yıl olduğu gibi bu yıl da değerlendirildi.

Belediye ait tarım arazilerinde buğday hasadı
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Gölpazarı Belediyesine ait tarım arazileri her yıl olduğu gibi bu yıl da değerlendirildi.

Gölpazarı Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da kendisine ait tarım arazilerine buğday ekerken, bunun hasadını da yaptı. Konu hakkında bir açıklama yapan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "Belediyemize ait tarım arazilerini her yıl olduğu gibi bu sene de değerlendirmeye devam ediyoruz. Buğday ektiğimiz tarlalarda, hasada başladık. Aldığımız verim oldukça güzel. Rabbimiz bizlere de çiftçilerimize de kolaylıklar versin" dedi.