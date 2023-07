Belediye ait tesis hem 24 saat hizmet veriyor hem de 35 kişiye iş imkanı sunuyor

TAKİP ET

Prof Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisinde 24 saat hizmet veren Osmaneli Belediyesi, 35 kişiye de iş imkanı sunuyor.

Osmaneli-Bilecik, Osmaneli-Sakarya karayolu üzerinde bulunan Osmaneli Belediyesi Prof Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi güzergahı kullanan sürücülere 24 saat hizmet veriyor. 35 kişinin çalıştığı tesisinin belediyeye büyük bir katkı sağladığını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, " Prof Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisi belediyemizin 24 saat hizmet veren ve müşteri sayısını her gün arttırıyor. 35 kişiye iş olanağı sağlayan, yoldan gelir elde eden, sağladığı ciro ve karlarla belediyemiz bütçesine katkı veren, bölgemizin örnek turizm tesisidir. Yaptığımız her yatırım karşılığını buluyor. Osmaneli Belediyesi planlı, programlı her yaptığı proje ile geleceği öngören yatırımları faaliyete geçiriyor" dedi.