Belediye aşırı yağışlara önlem almaya başladı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde aşırı yağış sonrası yaşanan su birikintilerine çözüm için belediye çalışmalara başladı.

Gölpazarı Belediyesi ani ve aşırı yağışlar sonrası ilçede yaşanan su baskınlarına karşı önlem almak için altyapı ve üstyapı çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.

Geçtiğimiz günlerde meteorolojinin de uyarısı ile birden bastıran sağanak yağış sonrası bazı bölgelerde yaşanan sorunlar vatandaş için zorluk çıkarmıştı. Gölpazarı’nın bazı yerlerinde de yaşanan bu su birikintileri karşısında belediye ekipleri hızlı bir şekilde özellikle yağış sonrası sorun oluşturabileceği yerlerde altyapı ve üstyapı çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yapılan çalışmaları yakından inceleyen Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına elimizden gelen önlemi önceden almalıyız. Anlayışınız ve hoşgörünüz için teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.