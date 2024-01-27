Belediye başkan adayları ve siyasi partilerin oy pusulalarındaki yerleri belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından çekilen kura sonucunda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde partilerin birleşik oy pusulalarındaki yerleri belli oldu. Kurada AK Parti 1’inci, CHP 18’inci, MHP 31’inci, İYİ Parti ise 2’inci sırada yer aldı.

Yüksek Seçim Kurumu (YSK) tarafından ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvime göre seçime katılacak siyasi partilerin ve belediye başkan adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için parti temsilcilerinin katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekildi.

En üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.

Kura çekimi öncesinde bir konuşma gerçekleştiren YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK’nin 2 Ocak 2024 tarihli ve 2024’e 1 sayılı kanunla seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi partinin ilan edildiğini hatırlatarak, “Seçim takviminde işleyen süreç içerisinde Yenilik Partisi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılmayacağını belirttiğinden kura çekimine 35 siyasi partimiz katılacaktır. Yine devam eden süreç içerisinde seçime katılan siyasi partilerimizden Büyük Türkiye Partisi ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğinden kura çekimine bu isimle katılacaktır” şeklinde konuştu.

Yener, 31 Mart günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılma hakkına sahip siyasi partilerimiz alfabetik sıralamaya göre sıraladıktan sonra ise kura çekimine başlandı. Çekilen kura sonucunda birleşik oy pusulasındaki sıralama şu şekilde:

1 Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

2 İYİ Parti

3 Sol Parti

4 Büyük Birlik Partisi (BBP)

5 Memleket Partisi

6 Anavatan Partisi (ANAP)

7 Demokratik Sol Parti (DSP)

8 Yeniden Refah Partisi

9 Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Partisi)

10 Türkiye Komünist Partisi (TKP)

11 Anadolu Birliği Partisi

12 Zafer Partisi

13 Halkın Kurtuluş Partisi (HKP)

14 Türkiye Komünist Hareketi

15 Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

16 Gelecek Partisi

17 Yeni Türkiye Partisi

18 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19 Emek Partisi (EMEP)

20 Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR)

21 Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR)

22 Ocak Partisi

23 Adalet Birlik Partisi

24 Demokrat Parti

25 Güç Birliği Partisi

26 Millet Partisi

27 Milli Yol Partisi

28 Adalet Partisi

29 Genç Parti

30 Aydınlık Demokrasi Partisi (ADP)

31 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32 Türkiye İşçi Partisi (TİP)

33 Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi)

34 saadet Partisi (SP)

35 Vatan Partisi

Kuraya 36 seçime katılma yeterliliğine sahip 36 partiden biri olan Yenilik Partisi ise daha önce YSK’ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılmayacağını bildirdiği için kurada çekiminde yer almadı.