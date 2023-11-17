Belediye Başkan Vekili Subaşı, CHP Genel Başkanı Özel ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ankara temasları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelerek grup konuşmalarını takip etti.

Milletvekili Yaşar Tüzün ve belediye meclis üyeleriyle birlikte Genel Başkan Özel ile bir araya gelen Başkan Subaşı, program kapsamında Genel Başkan Özel’in başkanlığında gerçekleştirilen grup toplantısına katıldı. Yaptığı görüşmeler hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı, ‘’Milletvekilimiz Yaşar Tüzün ve Belediye Meclis Üyelerimizle birlikte Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı seçilen Sayın Özgür Özel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Güler yüzü, enerjisi ve vizyonuyla değişimi Türkiye’de hissettirecek Genel Başkanımız Özgür Özel ve yönetimine, ilgisi ve nazik ağırlamaları için teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha güçlü ve daha mutlu bir Türkiye için çalışacağız’’ ifadelerini kullandı.