Belediye Başkanı Bahadır ve Kaymakam Boztepe patlamanın olduğu yerde incelemelerde bulundu

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, patlamanın meydana geldiği Şirinevler’de incelemelerde bulundu.

Bahçelievler’de 6 katlı bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Patlamanın ardından Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe olay yerinde incelemelerde bulundu. Başkan Bahadır ve Kaymakam Boztepe, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, "6 katlı binanın en üst katında doğal gaz patlaması var. Doğal gaz patlamasına bağlı gördüğünüz gibi, patlamanın etkisiyle 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, yaralanan 2 vatandaşımız da hastanede. Binada kimse yok. İtfaiye içeride, doğalgaz da geldi. Etraftaki hasar gören binalarda da bir çalışma yapıyoruz. Bu binayı tahliye ettik. Kimse kalmayacak, en kısa zamanda yıkacağız. 80’li yılların yapımı bir bina olduğu için karot alınmıştı. Karot zaten kötü çıkacak depremden önce olduğu için. Şu anda bu binaya kimseyi almayacağız, zarar gören vatandaşlarımızı misafir edeceğiz. Bir sıkıntı yok. Toparlarız onları önemli değil ama üzüldüğümüz tek şey bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesi. İnşallah hastanemizdeki yaralılar da iyileşir diye umut ediyoruz. Doğal gazdan, İGDAŞ’tan arkadaşlar geldi. Neden patlama olduğunu bize bildirecekler. Çıktılar itfaiye ile birlikte çalışıyorlar" dedi.

Kaymakam Boztepe ise, "Ülkemize ve ilçemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can kaybımızdan dolayı üzgünüz. Belki hafif yaralı sayımızda artış olabilir. Şimdilik görünen doğal gaz patlaması gibi görünüyor. 1 ağır olmak üzere 3 yaralı görünüyor. Maalesef 1 can kaybımız var" ifadelerini kullandı.