Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Berat Özdemir İçin Destek Çağrısı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşiminde, DMD hastalığıyla mücadele eden Berat Özdemir için destek çağrısında bulundu. Başkan Balcıoğlu, Berat ve ailesinin bu zorlu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla, tüm Silivrili vatandaşları manevi ve maddi destek olmaya davet etti.

Berat’ın ailesinin valilik ve diğer ilgili kurumlardan gerekli izinleri aldığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Ben şahsen gücüm yettiğince destek olmaya çalışıyorum. Tüm hemşehrilerimizden de kendi imkanları ölçüsünde bu güzel yavrumuza destek olmalarını rica ediyorum. Berat’a ve tüm hastalarımıza yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Toplantıda söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı da Berat Özdemir’e acil şifalar dileyerek Silivri halkını destek vermeye çağırdı. Yazıcı, Kasım ayı meclis toplantısında alınan huzur haklarının Berat Özdemir’e bağışlanmasını teklif etti.

Başkan Balcıoğlu, Yazıcı’nın teklifini olumlu karşıladı ve diğer meclis üyelerinin de onayıyla Kasım ayı oturumlarının huzur haklarının Berat Özdemir’e bağışlanacağını açıkladı.

