Belediye Başkanı Dursun: 'Sultangazi halkımızı kültür gezilerimize bekliyoruz'

Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerine Anadolu’nun tarih kokan şehirlerini daha yakından tanıtmak için kültür gezileri düzenliyor. Çanakkale, Konya, Edirne, İstanbul, Bursa, Nevşehir, Kastamonu ve Demokrasi Adası’na giden katılımcılar, rehber eşliğinde şehrin tarihi yerleri ve doğa güzelliklerini keşfediyor.

Türkiye’nin tarihi ve kültürel mekanlarını ilçe sakinlerine yakından tanıtmak isteyen Sultangazi Belediyesi, her yıl düzenlediği kültür gezilerini başlattı. 16 yaş üstü Sultangazililer, düzenlenen kültür gezileri ile Çanakkale, Konya, Edirne, İstanbul, Bursa, Nevşehir, Kastamonu ve Demokrasi Adası’nı görme imkanı buluyor. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa, Mevlana’nın şehri Konya, evliyalar şehri Kastamonu, kahramanlık destanın yazıldığı Çanakkale, Trakya’nın incisi Edirne, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan Nevşehir, üç imparatorluğa ev sahipliği yapan İstanbul’un önemli noktaları rehber eşliğinde katılımcılara tanıtılıyor. Kültür gezileri kapsamında eski adı Yassıada olan, Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı Demokrasi ve Özgürlükler Adası da ziyaret ediliyor. Sultangazililer, kültür gezileri ile tarihte kısa bir yolculuğa çıkıyor.

“Komşularımızı bekliyoruz”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “İnsan önce kendi tarihini tanımalı. Anadolu’muzun zengin kültürel mirasını tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak için kültür gezileri düzenliyoruz. Komşularımız için hem hava değişikliği olurken, başka kültürleri tanıma imkanı da bulmuş oluyorlar. 7 ilimize ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde kötü anıların kültürel mirasa dönüştürüldüğü Demokrasi ve Özgürlük Adası’na da geziler düzenliyoruz. Komşularımızı kültür gezilerimize bekliyoruz” diye konuştu.