Belediye Başkanı Kartoğlu, ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çaldı

Başakşehir’de 2023-2024 eğitim öğretim yılı heyecanla başladı. Ayazma İlkokulu’ndaki törene katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, öğrencilerin ilk gün coşkusuna ortak oldu.

Başakşehir’de ilk ders zili çaldı, yeni eğitim öğretim yılı büyük bir heyecanla başladı. Ayazma İlkokulu’ndaki törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’nun yanı sıra Başakşehir İlçe Kaymakamı Uğur Turan ve Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çoşkun katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende öğrenciler, geri dönüşüm kahramanları Başakgiller ile keyifli vakit geçirdi. Temsili zili çalan Başkan Kartoğlu, öğrencilere kitaplarını da dağıttı.

“Hasret sona erdi”

Okulların öğrencilerle yeniden şenlendiğini söyleyen Başkan Kartoğlu, “Yeni eğitim öğretim yılı şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Kıymetli öğretmenlerimize kolaylıklar, göz aydınlığımız sevgili öğrencilerimize sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz, neredeyse üç aydır birbirlerine hasret kaldı. O hasret bugün sona erdi” dedi.

“Durmadan yorulmadan çalışıyoruz”

Başakşehirli çocuk ve gençler için tüm imkânlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Kartoğlu, “Yarınlara umutla bakan çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu, heyecanı ve sevinci görmek dünyada hiçbir şeye değişilmez. İşte bu yüzden durmadan yorulmadan çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu ve en iyi ortamlarda eğitim almaları için hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamladık” şeklinde konuştu.