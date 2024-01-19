Belediye Başkanı Kaya, öğrencilerin karne sevincini paylaştı

Bilecik Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya, karne heyecanı yaşayan Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek, sevinçlerini paylaştı.

Okul idaresi ve öğretmenler yanı sıra öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya öğrencileri başarılarından dolayı kutlayarak, iyi tatiller dileklerini iletti. Çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren ve şeker dağıtan Başkan Mustafa Sadık Kaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; ‘’Karne heyecanı yaşayan Atatürk İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek kendilerini kutladım ve eğitim hayatlarında başarı dileklerimi ilettim. Geleceğimizin teminatı güzel çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum’’ İfadelerini kullandı.

Öğretmen ve öğrenciler de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ve beraberindeki konuklara teşekkür etti.