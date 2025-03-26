Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından bugün sabah saatlerinde toplanan Beylikdüzü Belediye Meclisi, Önder Serkan Çebi'yi belediye başkan vekili seçti.

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından bugün sabah saatlerinde toplanan Beylikdüzü Belediye Meclisi, Önder Serkan Çebi'yi belediye başkan vekili seçti.

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından bugün sabah saatlerinde toplanan Beylikdüzü Belediye Meclisi, Önder Serkan Çebi'yi belediye başkan vekili seçti.
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
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Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutuklanmasının ardından bugün sabah saatlerinde toplanan Beylikdüzü Belediye Meclisi, Önder Serkan Çebi’yi belediye başkan vekili seçti.

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