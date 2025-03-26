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- Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuklanmasının ardından bugün sabah saatlerinde toplanan Beylikdüzü Belediye Meclisi, Önder Serkan Çebi'yi belediye başkan vekili seçti.
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