Belediye başkanı minik hasta için oyunculuk yaptı

Balıkesir’in Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, hastalıkla savaşan minik Fevziye Ete için "Hıklatan Bal" adlı tiyatro oyunu ile sahne aldı. Oyunculuktan tam not alan başkan, büyük takdir topladı.

Bandırma Belediyesi ve Balya Belediyesi birlikteliği ile Barış Manço Kültür Merkezi’nde "Hıklatan Bal" adlı tiyatro oyunuyla SMA hastası Bandırmalı minik Fevziye Ete’ye umut olmak adına destek amaçlı gösteri gerçekleştirildi.

Tiyatro oyununda Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga sahne aldı. Oyunculuğu izleyenler tarafından beğeniyle karşılanırken, farkındalık adına çıktığı sahnedeki performansı da alkış alan Başkan Gaga, "Bandırma Belediyesi ve Balya Belediyesi ortak bir projesi olarak bir farkındalık adına birlikte bir proje geliştirdik. SMA’lı çocuklarımız için daha önce yaptığımız bu organizasyonu bu akşam da Bandırma’da Fevziye bebek için yapıyoruz. Aslında bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz bu problem bu sağlık problemi aslında ülkenin problemi bizlerin yerel yöneticilerin halkın derdiyle dertlendiğimiz için çözüm bulmaya çalışıyoruz. Tüm çocuklarımıza sağlıklı günler diliyorum. Sosyal sorumluluk projesi içerisinde Balya Belediyesi tiyatro ekibi olarak bir tiyatro oyunu sergilemeye çalışıyoruz bunda benim de naçizane bir rolüm var, bu çorbada benim de tuzum olursa bence önemli diye düşündüm, ben de bir rol aldım inşallah bütün rol arkadaşlarım başarıyla bu oyunu sahneleriz" şeklinde konuştu.

Barış Manço Kültür Merkezinde "Hıklatan Bal" adlı tiyatro oyununu Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun ve Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık da izleyenler arasındaydı.