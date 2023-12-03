Belediye başkanından özel veda hediyesi

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman'a veda yemeği düzenlendi.

Belediye başkanından özel veda hediyesi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman’a veda yemeği düzenlendi.

Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sümeyye Kocaman’ın Anayasa Mahkemesine atanması sebebiyle veda yemeği düzenlendi. Veda yemeğine Vali Şefik Aygöl, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı katıldı. Sümeyye Kocaman’a yeni görevinde başarılar dilendi. Başkan Subaşı, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının olduğu bir plaketi Kocaman’a hediye ederek vedalaştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman