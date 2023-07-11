Belediye başkanının odasındaki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özer’in makamında meydana gelen silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 11.45 sıralarında Sapanca Belediyesi Başkanı’nın makam odasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özer, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Sapanca Teleferik A.Ş. yönetim kurulu üyesi Burhan Ö.’yü makamına çağırdı. Bu esnada, Burhan Ö. ile aralarında tehdit ve hakaretten dolayı mahkemelik olduğu öğrenilen E.Ö., makam odasına girdi. İkili arasında yaşanan tartışma esnasında çok sayıda suç kaydı bulunan E.Ö. isimli şahıs yanında bulundurduğu tabanca ile Burhan Ö.’yü bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Burhan Ö., Sapanca İlçe Hastanesine, daha sonra da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen saldırgan E.Ö., polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalanarak gözaltına alındı.