Belediye başkanları çadır kurup, aşevinde yemek dağıtıyor

Kahramanmaraş’ta görevlendirilen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, çadır kentlerde çadır kurup, aşevinde yemek dağıtıyor.

Şener Söğüt, Muzaffer Bıyık ve Hamza Şayir, Kahramanmaraş’ta İl Afet Koordinasyon Merkezi’nde görevlendirildikten sonra çok sayıda personel ve iş makineleri ile bölgeye gitmişti. Kocaeli’den bölgeye gelen yardım tırlarını ve aşevlerini yakından takip eden Başkanlar, vatandaşa yemek dağıtıyor, çadır kentlerde çadır kurulumuna yardım ediyor. Bölgedeki belediyecilik hizmetlerinin aksamaması adına da bölge belediyelerine takviye olarak Kocaeli’den götürülen personeller ile destek veriliyor.

Yaraları sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Şener Söğüt, "Depremi, depremin verdiği acıları en iyi bilen illerden biriyiz. Devletimiz bütün imkanları ile burada. Vatandaşlarımızın sıkıntısını en aza indirmek, arama çalışmalarına destek vermek adına da büyük seferberlik içindeyiz" dedi.