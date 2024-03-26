Belediye çalışmalarını ''O eski halinden eser yok şimdi'' sözü ile paylaştı

Bilecik’in Gölpazarı belediyesi yaptığı çalışmaları sosyal medyada "O eski halinden eser yok şimdi’’ yazısıyla paylaştı.

Gölpazarı Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları devam ediyor. Gölpazarı’nda bulunan halısaha, sosyal tesisler ve Kavaklı Park’ta yenileme çalışmaları gerçekleşti. Bakımsız ve eskimiş görüntü yerini yeni ve pırıl pırıl bir görüntüye bıraktı. Gölpazarı Belediyesi çalışmaları sonucu yenilenen alanları sosyal medya hesabından paylaşarak, "O eski halinden eser yok şimdi’’ yazısını da üstüne not düştü.