TFF 3. Lig’de aynı puanla sahaya çıkan ve 1-1 berabere kalan Belediye Derincespor – Karşıyaka maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi.

TFF 3. Lig’de Belediye Derincespor sahasına Karşıyaka’yı ağırladı. Müsabaka 1-1’lik skorla berabere tamamlandı. Müsabakanın ardından her iki takımın teknik direktörü de maçı değerlendirdi.

Belediye Derincespor Teknik Direktörü Hamza Mutlu maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Ciddi bütçeyle kurulmuş, kaliteli oyunculardan oluşan, büyük bir camia olan Karşıyaka’dan alınmış bir puan bizim adımıza olumlu olmakla beraber, diğer yandan kaybedilen iki puan var. Oyunun 90 dakikasına bakınca, ilk yarıdaki bölüm bölüm dağınıklığı saymazsak, genel anlamda çok net bir pozisyon vermedik, planladığımız gibi maçın sonuna doğru iki tane de pozisyonumuz var. Biri Kubilay’ın yüzde yüz karşı karşıya kaldığı pozisyon. Değerlendirebilseydik üç puan almak işten bile değildi. Maça çıkarken kaybetmeme alışkanlığını kazanmamız lazım diye konuştuk. Kulübün durumunu da göz önüne aldığımızda, bu şartlar içinde alınmış bir puan olarak da görebiliriz. Oynayan, oynamayan tüm oyuncularımızın emeğine sağlık. Yöneticilerimiz ve idarecilerimizi de tebrik ediyorum" dedi.

“Direneceğiz ve hikaye bizi nereye götürür göreceğiz”

Müsabaka boyunca iyi olan tarafın kendileri olduğunu aktaran Mutlu, "Belki yüzde 51’e 49’du üç puan tarafı, bizim adımıza. Ama bir puan da olsa alınmış alınmıştır. Haftaya Kelkit deplasmanına gideceğiz. Biz direneceğiz. Hikaye bizi nereye götürür onu göreceğiz. Maç maç bakacağız. İnşallah sonu da burada emek veren, ciddi fedakarlık yapan insanların hatırına olumlu neticelenir. Zor şartlar altında mücadele ediyoruz. Ama gerçekten karakterli oyuncu grubu ve aile ortamı var. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.

“Maçın başında golü şaşırmadığımız yerden yedik”

Pes eden bir takım olmadıklarını kaydeden Mutlu, "Golü çok şaşırmadığımız bir yerden yedik. Ama maçın başında içerde Karşıyaka gibi bir takımdan gol yedikten sonra skor ve oyun olarak dönüş takımın ciddi karakteri olduğunu gösteriyor. Bizim bireysel olarak oyuncu ve takımın oyun karakteri var. Ciddi geri dönüş oldu bizim için. Beraberliği aldıktan sonra ikinci gol için de yeterli pozisyonumuz oldu. Rakibin daha çok topla oynadığı bölümlerde dahi oyun bize dönmüştü. Pes eden takım olsaydık bugün bu kulüp buralara gelmez, şu anki puan durumunda olmazdı. Takımın ve teknik ekip olarak bizim karakteristik özelliğimiz pes etmememiz" şeklinde konuştu.

“Bu ligde alınan her puan değerli”

Karşıyaka’nın deneyimli teknik direktörü Selahaddin Dinçel ise “Derince deplasmanına mutlaka kazanmak için gelmiştik. Çok erken gol bulduk, öne geçtik. Rahat oynarken bir anda ilk yarının 15-20 dakikasında rakibin topla oynamasına müsaade etmedik. Ardından oyunu biraz dengeledik. O esnada gol yedik ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarı maçı kazanabileceğimizi, çevirebileceğimizi konuştuk. Fakat rakip de sağlam oynadı. Biz de hem takım hem de bireysel olarak bir önceki hafta gösterdiğimiz performansın çok daha uzağında performans gösterdik. Bazı oyuncularımızda bireysel olarak ciddi anlamda performans düşüklüğü vardı. Ne olursa olsun ligde alınan her puan değerli. 3 puan için geldik ama 1 puan alıp evimize dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

“Derince inşallah ekonomik sıkıntılarından kurtulur”

Geçen hafta Derince Belediyespor’un Eskişehir maçını da izlediklerini aktaran Dinçel, "O müsabakaya oranla bu maçta daha iyi konsantre olmuşlar, daha arzuluydular, iştahlıydılar. Daha sağlam ve agresif oynamaya çalıştılar. Ligin ilk yarısı bittikten sonra Derince birkaç oyuncusunu kaybetti. Ekonomik sıkıntı söz konusu. Onunla uğraşıyorlar. İnşallah Derince bu sıkıntılarından kurtulur. Çünkü Kocaelispor’un en yakın takımı. Zaman zaman pilot takım olması söz konusu oldu. Hayata geçmedi ama Kocaeli’nin takımı. Derince her zaman bu liglerde söz sahibi olan bir takım. Kocaelispor bulunduğu ligi kadro kalitesi olarak, ismiyle, ekonomik gücüyle, yapısıyla, taraftarıyla aşacak güçte. İnanıyorum ki bu sene bu ligi aşıp tekrar 1.Lige yükselecekler" ifadelerine yer verdi.

"Bu sene mutlaka üst lige çıkmak zorundayız"

Bugün Karşıyaka Kulübü’ne bakıldığında deplasmana bu şekilde gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Dinçel, "Karşıyaka büyük stadyumları, büyük ambiyansları hak ediyor. Kocaeli’de görev yaparken seyirci rekoru kırıldığında buraya 2 bin 500 taraftarıyla gelmişti. Karşıyaka’nın yeri kesinlikle buralar değil. Ben Karşıyaka’da göreve başladıktan sonra bize karşı duydukları güven ve sevgiyi hissettik. Bölgenin insanı olduğum ve camiaya yabancı olmadığım için de beni bir anda içlerine aldılar. Tüm camiaya, esnafından tribününe, yöneticisine hepsine teşekkür ediyorum. Dışardan görüldüğü gibi bir sinerji var. Biz bu sene mutlaka üst lige çıkmak zorundayız. Çıkmak için mücadele ediyoruz. İnanıyorum ki bu sene üst lige çıkacağız. Karşıyaka istediği Süper Lig hedefine adım adım yaklaşacak. Kulüp belli sıkıntıları aşıp bugünlere geldi. Artık yükselme trendinde. İnşallah yükselme trendi bu yıl başlayacak” dedi.