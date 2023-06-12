Belediye Derincespor TFF 2. Lig'e yükseldi
TFF 3. Lig play-off final maçında Orduspor ile Belediye Derincespor Ankara Eryaman stadında karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan müsabakada Belediye Derincespor, 52 Orduspor FK'yı penaltı atışlarında 5-4 yenerek TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF 3. Lig play-off final maçında Orduspor ile Belediye Derincespor Ankara Eryaman stadında karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan müsabakada Belediye Derincespor, 52 Orduspor FK’yı penaltı atışlarında 5-4 yenerek TFF 2. Lig’e yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Cihan Aydın xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Ogün Kamacı xx
Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz xx, Berkay Çakır xx (Yiğit Demir dk. 111 ?), Muhammet Fatih Yıldırım xx, Abdulkerim Canlı xx, İlker Cihan xx, Tayfun Kırca xx (Bertuğ Başdemir dk. 66 xx), Mehmet Tosun xx (Erdi Can Şehit dk. 100 ?), Furkan Gedik xx (Eren Bayraktar dk. 111 ?), Ahmet Keleş xx (Tarık Mayhoş dk. 66 xx), Uğurcan Bekçi xx (Okan Baydemir dk. 74 xx), Uğurcan İkikardeş xx
Yedekler: Furkan Yardım
Teknik Direktör: Özgür Çetiner
52 Orduspor FK: Taha Ayan xx, Sinan Morgil xx (Abdullah Sezgin dk 29 xx), Yalçın Eycan Kaya xx, Nazmi Candoğan xx (Emir Uzun dk. 120 ?), Erhan Karayer xx, Sergen İlhan xx, Muhlis İstemi xx (Gökhan Erdöl dk.79 x), Sefa Küpeli xx (Veysel Sönmezsoy dk. 101 ?), İrfan Başaran xx (Özgen Erdem dk. 80 x), Batuhan Er xx, Nevzat Bilen xx
Yedekler: Mikail Keskin, Ahmet Baha Bilgin
Teknik Direktör: Yavuz İncedal
Goller: Özgen Erdem (dk. 82 k.k.), Batuhan Er (dk. 65 pen) (52 Orduspor FK)
Sar kartlar: Ahmet Keleş, (Belediye Derincespor), Sergen İlhan, Eycan Kaya, Erhan Kareyer, Sefa Küpeli (52 Orduspor FK)