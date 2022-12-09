Belediye Ek Hizmet Binası, sağlık merkezi oluyor

Geyve Belediyesi, Alifuatpaşa Mahallesinde bulunan Belediye Ek Hizmet Binası olarak kullanılan binayı İl Sağlık Müdürlüğüne devretti.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü, devir alınan binanın tadilat işlemlerinin tamamlanmasıyla Geyve İlçe Sağlık Müdürlüğünün buraya taşınacağını belirterek, “İlçe sağlık müdürlüğümüzün yanında burada bölge halkının ihtiyaçlarına yönelik modern bir sağlık hizmeti sunulmasını planlıyoruz. Bu gibi hizmetlerin sunumunda yer sorunu önemli sorunlardan biri. Geyve Belediyesi’ne bu anlamlı destekten dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Geyve halkının sağlık hizmetlerine en hızlı şekilde ulaşması noktasında yapılan tüm çalışmaları desteklediklerini belirten Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, “Her işin başı sağlık. Bölgemizde hastanemizin yanı sıra koruyucu sağılık hizmetlerini de içine alan birinci basamak sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir ve yaygın olması için elimizden gelen tüm desteği her zaman vermeye hazırız. İnşallah burada açılacak sağlık merkezimizde bölgemiz halkına güzel bir hizmet sunacak. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Alifuatpaşa’da bulunan binanın devir protokolünü Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü imzaladı. Belediyede gerçekleşen imza törenine Başkan Kaya ve İl Sağlık Müdürü Öğütlü’nün yanı sıra Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yasin Çatalbaş, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Serdar Değirmenci, Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Selin Tunalı Çokluk, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Merve Kahraman ile Geyve Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Semih Songür katıldı.