Belediye ekipleri 89 yaşına giren Havva teyzeyi yalnız bırakmadı

Kartepe Belediyesi 89 yaşında giren Havva Kara’yı yalnız bırakmayarak doğum günü sürprizi hazırladı.

Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projelerinden olan Alo Avlat Sağlık Kulübü, 7/24 görev yaparak Kartepelilerin en önemli anlarına eşlik ediyor. Kartepeli büyüklerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, Havva Kara’ya doğum günü sürprizi yaptı. Alo Avlat Sağlık Kulübü tarafından sağlanan bir çok hizmetten faydalanan Havva Kara, doğum günü sürprizinden çok mutlu olduğunu dile getirdi. Ekipler hazırladıkları pasta ile Havva teyzeyi evinde ziyaret ederek mutlu gününde yanında oldu. Havva Kara, yeni yaşına pasta üfleyerek girdi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başta olmak üzere herkese teşekkür eden Havva Kara “Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan evlatlarıma çok teşekkür ediyorum. Onlar her zaman bizlerin yanında oldular. Teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.