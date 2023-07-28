Belediye işçisi sıcaktan bunalan kirpiye elleriyle su içirdi

Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği Ankara'da bir belediye işçisi, bahçede sıcaktan bunalan kirpiye elleriyle su verdi.

Belediye işçisi sıcaktan bunalan kirpiye elleriyle su içirdi
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Hava sıcaklığının 42 dereceye kadar yükseldiği Ankara’da bir belediye işçisi, bahçede sıcaktan bunalan kirpiye elleriyle su verdi.

Ankara’da hava sıcaklığı 42 dereceye kadar yükselirken, sıcaktan insanlar kadar hayvanlar da olumsuz etkilendi. Elmadağ ilçesinde belediyede görev yapan Çelebi Yıldırım ise, bahçede bitkin haldeki kirpiyi gördü. Yıldırım sıcaktan bunalan kirpiye elleriyle su verirken, kameraya yansıyan görüntüler yürekleri ısıttı.