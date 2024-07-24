'Belediye Kapınızda' Lansmanı Değirmenköy'de Gerçekleşti

Silivri Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde halkın hizmetine sunduğu "Belediye Kapınızda" projesinin lansmanı Değirmendere'de gerçekleşti. Başkan Balcıoğlu, belediye ekipleri ile birlikte vatandaşların istek ve önerilerinin sisteme girişini sağladı.



Başkan Balcıoğlu, projenin amacını ve önemini vurgulayan konuşmasında, seçim öncesinde verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu ifade etti. "Belediye Kapınızda" projesinin, Silivri'nin tüm mahallelerine belediye hizmetlerini ulaştırmayı hedeflediğini belirten Balcıoğlu, özellikle uzak mahallelerde yaşayan, yaşlı, hareket kabiliyeti kısıtlı veya belediyeye ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlara büyük kolaylık sağladığını dile getirdi.



Başkan Balcıoğlu, bu sosyal projeyi başkan yardımcısı olduğu dönemde Özcan Başkan ile birlikte denediklerini ve şimdi geliştirerek günümüz teknoloji ve şartlarına uygun hale getirip hayata geçirdiklerini belirtti. Mobil hizmet araçlarıyla her mahalleyi ziyaret ederek vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve önerilerini yerinde dinleyip anında çözümler üretmeyi amaçladıklarını ifade eden Balcıoğlu, şu ana kadar toplam 26 mahalleyi ziyaret ettiklerini ve bu ziyaretlerde 1168 adet talep, şikâyet ve görüş içeren görev bilgileri formu oluşturulduğunu söyledi. Bu taleplerin 529 adetinin müdürlükler tarafından çözüme kavuşturulduğunu da sözlerine ekledi.

Konuşmasında 24 Temmuz Basın Bayramı'nı da kutlayan Balcıoğlu, basının demokratik bir toplumdaki önemine dikkat çekerek, "Basın, milletin müşterek sesidir" diyerek basının özgür, bağımsız ve tarafsız olmasının toplumun gerçekleri öğrenmesi ve bilinçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Tüm gazetecilere başarılar dileyen Balcıoğlu, tarafsız ve ilkeli yayıncılık anlayışlarıyla toplumu aydınlatma ve bilgilendirme yolundaki emekleri için teşekkür etti.



Lansman töreninde, "Silivri Birlikte Güzel" sloganıyla daha güzel ve daha yaşanabilir bir Silivri için çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, projeye emek veren, destek veren ve katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarına, müdürlere ve özellikle Silivrililere gönülden teşekkür etti.



Başkan Balcıoğlu konuşmasının ardından Belediye Kapınızda projesi kapsamında yer alan ekiplerle birlikte vatandaşların taleplerini, isteklerini ve önerilerini dinleyip bu bilgilerin sisteme girişlerini sağladı.

