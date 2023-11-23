Belediye kış öncesi önlemlerini almaya devam ediyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezindeki bütün yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında herhangi bir tıkanmanın olmaması için atıklar temizleniyor.

Belediye kış öncesi önlemlerini almaya devam ediyor
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezindeki bütün yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında herhangi bir tıkanmanın olmaması için atıklar temizleniyor.

Şehir merkezindeki tüm ana ve ara hatlardaki atıklar, temizlendi. Bilecik’in altyapıdaki sorununa önemli çözüm sunan ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının ayrıştırıldığı çalışma ile sel ve su baskınlarının önüne geçilirken, kış mevsimi öncesinde ise herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için bağlantı hatlarında temizlik çalışması yapıldı. Bilecik Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bağlantı noktalarında da temizlik çalışması yapan ekipler, çalışmalar kapsamında ayrıca mazgal temizliği de yaptı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman