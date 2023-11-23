Belediye kış öncesi önlemlerini almaya devam ediyor

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezindeki bütün yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında herhangi bir tıkanmanın olmaması için atıklar temizleniyor.

Şehir merkezindeki tüm ana ve ara hatlardaki atıklar, temizlendi. Bilecik’in altyapıdaki sorununa önemli çözüm sunan ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının ayrıştırıldığı çalışma ile sel ve su baskınlarının önüne geçilirken, kış mevsimi öncesinde ise herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması için bağlantı hatlarında temizlik çalışması yapıldı. Bilecik Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bağlantı noktalarında da temizlik çalışması yapan ekipler, çalışmalar kapsamında ayrıca mazgal temizliği de yaptı.