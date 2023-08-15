Belediye Konservatuvarı kayıtları başladı

Süleymanpaşa Belediyesi, sanata ilgisi ve yeteneği olan herkesin kaliteli eğitim alabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yüzlerce sanatçı adayı yetiştiren ve akademik düzeyde müzik ve dans eğitimi veren bir kurum olarak dikkat çeken Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı öğrenci alımı için kayıt kabulüne başladı.

İki aşamalı sınavla öğrenci kabul edecek olan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarına, çevrim içi olarak Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi www.suleymanpasa.bel.tr adresinden kayıt yaptırılabilecek. 15 Ağustos Salı günü başlayan kayıtlar, 6 Eylül Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar devam edecek.

Başvuru ve kayıtlarla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesinden, 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezinden ve 100. Yıl Ahmet Aygün Gençlik Merkezinde bulunan Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Öğrenci İşleri biriminden bilgi alınabilecek.

İki aşamalı sınavla öğrenci alınacak

Kayıtların sona ermesinin ardından, 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde ön eleme sınavı yapılacak ve bu sınavı geçen adaylar için 23-24 Eylül 2023 tarihlerinde kesin kabul sınavları gerçekleştirilecek. Her iki sınavı da başarıyla geçen öğrenci adayları, 25 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabilecekler. Eğitim-öğretim ise 7 Ekim tarihinde başlayacak.

4 bölümde 12 programa öğrenci alınacak

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı bünyesinde, Müzik Teknolojileri, Dans, Ses Eğitimi ve Çalgı Eğitimi olmak üzere dört bölümde eğitim verilecek. Müzik Teknolojileri Bölümü, Çalgı Yapım Programı’na 18 yaş ve üzeri öğrenci kabul edecek.

Dans Bölümü, Bale ve Türk Halk Oyunları olmak üzere iki farklı programda eğitim gerçekleştirilecek. Bale Programı’na 8-12 yaş arası, Türk Halk Oyunları Programı’na ise 8-25 yaş arası öğrenci alınırken, Ses Eğitimi (Şan) Bölümünde Türk Sanat Müziği Programı’na 8-35 yaş arası öğrenci alımı yapılacak.

Çalgı Eğitimi Bölümü bünyesinde ise yedi enstrüman programı açılacak. Piyano programına 8-18, Gitar programına 8-25, Keman, Kanun, Klarnet, Bağlama ve Ud Programlarına ise 8-65 yaş arası öğrenci kabul edilecek.

Öte yandan, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı öğretim görevlileri tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olamayanlar için konservatuvar bünyesinde hafta içi kursları açılacağı belirtildi.

Süleymanpaşa Belediye konservatuvarı sınav ve öğrenci alım takvimi şöyle:

“15 Ağustos Salı Çevrimiçi Kayıt Başvuruları Başlangıcı, 6 Eylül Çarşamba Çevrimiçi Kayıt Başvuruları Bitişi, 16-17 Eylül Cumartesi-Pazar Ön Eleme Sınavları, 23-24 Eylül Cumartesi-Pazar Kesin Kabul Sınavları, 25 Eylül Cuma Kesin Kayıt Başvuruları Başlangıcı, 6 Ekim Cuma Kesin Kayıt Başvuruları Bitişi, 7 Ekim Cumartesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı.”