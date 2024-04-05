Belediye meclisi toplanıyor

Silivri Belediye Meclisi, 7 Nisan 2024 Pazar günü, saat 13.00'da bir araya gelerek Nisan ayı 1. Birleşimi, 1. Oturumunu gerçekleştirecek.

Yeni seçilen Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve meclis üyelerinin ilk toplantı gündemi şu maddelerden oluşuyor:

1- 1. ve 2. Meclis Başkan Vekili seçimi

2- 2 Asil, 2 Yedek Divan Katibi seçimi,

3- 3 Encümen Üyesi seçimi,

4- Plan ve Bütçe Komisyon seçimi,

5- İmar Komisyonu seçimi,

6- Çevre Sağlık İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Komisyonu seçimi,

7- İsim Tespit Komisyonu seçimi,

8- Hukuk Komisyonu seçimi,

9- Tarım ve Hayvancılık Komisyonu seçimi,

10- Kentsel Dönüşüm ve Afete Hazırlık Komisyonu seçimi,

11- Marmara Belediyeler Birliğine 1 Asil ve 1 Yedek Üye seçimi,

12- Tarihi Kentler Birliğine 1 Asil ve 1 Yedek Üye seçimi,

13- Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilmesinin görüşülmesi,

14- Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampusunda görev yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına araç tahsisinin görüşülmesi,

15- Belediyemiz ile Türk Yerel Hizmet Sendikası arasında yapılacak sosyal denge tazminatı sözleşmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi,

16-2023 yılı faaliyet raporunun görüşülmesi.