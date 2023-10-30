Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Bölükbaşı gözyaşları arasında toprağa verildi
Bilecik'in Gölpazaerı ilçesinde hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Parti'si (CHP) Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bölükbaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bilecik’in Gölpazaerı ilçesinde hayatını kaybeden Cumhuriyet Halk Parti’si (CHP) Belediye Meclis Üyesi Mehmet Bölükbaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.
Gölpazarı’nın sevilen insanlarından, CHP Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Bölükbaşı geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetmişti. Bölükbaşı cenazesi Gölpazarı Çarşı Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Reşadiye Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Cenazeye siyasi parti temsilcileri ile Bölükbaşı’nın sevenleri katıldı.