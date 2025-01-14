Belediye Meclisinde Çamurlu Dere Islah Projesi tartışıldı

Silivri Belediyesi 2025 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı II. Birleşiminde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Çamurlu Dere Islah Projesi'ne yönelik plan değişiklikleri ve yapılan itirazlar masaya yatırıldı. Toplantıda, sel baskını riskine karşı alınan önlemler ve proje kapsamındaki düzenlemeler, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkan Vekili Celalettin Yazıcı tarafından eleştirildi.

MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, sel baskını riskinin ivedilikle ortadan kaldırılması gerektiğini öne sürdü. Tek bir parsel için yapılan itirazın kabul edilmesinin, komşu parsellerde mağduriyetlere yol açabileceğini iddia etti.

BUTUR: PROJEDE KAMU KAYNAKLARIİSRAF EDİLMEDİ

Komisyon Başkanı Aykut Batur, Altınorak Geliştirme Vakfı'na ait alanın 21 Kasım 2021 tarihli imar planında rekreasyon alanı olarak ilan edildiğini belirtti. Batur, eski alanın sağlanmasının şu anki komisyon görüşünün sadece tavsiye niteliğinde olduğunu ve bu işlemin ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılabileceğini açıkladı. Ayrıca vakfın kayba uğramaması için aynı büyüklükte bir alanın rekreasyon kapsamında tahsis edileceğini ifade etti. Projede kamu kaynaklarının israf edilmediğini belirten Batur, binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi için fırsat sunulduğunu dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Celalettin Yazıcı, komisyonda 19 itirazın reddedilip sadece bir itirazın kabul edilmesinin adil olmadığını savundu. Bu durumun siyasi nedenlere dayandığına dair endişelerini dile getirdi. Yazıcı'nın "Siyasi bir sebep mi var?" sorusuna cevap veren Batur, geçmiş dönemde alınan benzer kararları hatırlatarak, “Siz yaptığınızda oluyor, biz yaptığımızda kayırma mı oluyor?” şeklinde yanıt verdi. Batur, konunun hiçbir siyasi neden taşımadığını dile getirerek karara dair açıklama yaptı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, bütün eleştirilere toplu bir yanıt olarak vatandaşlarla konu ile ilgili iki toplantı düzenlendiğini ve bu toplantılara dair görsellerin mevcut olduğunu belirtti.

Başkan Balcıoğlu, vatandaşların mağduriyetine önem verdiklerini ve ortak akılla hareket ettiklerini ifade etti.