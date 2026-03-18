Belediye otobüsleri, metrobüs ve ADARAY bayramda ücretsiz olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Uygulama kapsamında belediye otobüsleri, Metrobüs ve ADARAY, bayramın 3 günü boyunca vatandaşlara bedelsiz ulaşım imkanı sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, vatandaşların bayram ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Bayramın birinci gününden itibaren başlayacak uygulama, üçüncü günün sonuna kadar devam edecek. Ulaşımda aksama yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 günlük Ramazan Bayramı süresince Metrobüs, belediye otobüslerimiz ve ADARAY ücretsiz olarak hizmet sunacak. Ulaşımda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına da ekiplerimiz bayram süresince sahada görev yapacak. Tüm vatandaşlarımıza huzurlu ve sağlıklı bayramlar dileriz."