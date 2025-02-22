Belediye otobüsünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Belediye otobüsünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Veliköy-Kızılpınar istikametinde meydana geldi. S.M.’nin kullandığı 59 AKE 453 plakalı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs, önünde seyir halinde olan kurye olduğu öne sürülen A.S.Ö.’nün idaresindeki 59 AKL 767 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.S.Ö.’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kazanın ardından otobüs şoförü S.M., gözaltına alındı. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.