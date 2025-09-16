Belediye personeli, hesabına yanlışlıkla yatan parayı iade etti

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde belediye personeli Hamza Dinçay, bir şirket tarafından banka hesabına yanlışlıkla yatırılan 114 bin lirayı sahibine iade etti. Dinçay, "Helal olmayan parayı kullanmak doğru değil. Biz ailemizden böyle gördük" dedi.

Gölcük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli Hamza Dinçay (42), hafta sonu banka hesabını kontrol ettiğinde yüksek meblağlı bir para transferi yapıldığını fark etti. Paranın kaynağını öğrenmek için pazartesi günü bankaya ve polis merkezine giden Dinçay, transferin Ankara merkezli bir şirket tarafından yapıldığını tespit etti.

Şirketin avukatlarıyla iletişime geçen Dinçay, paranın bir yanlışlık sonucu kendi hesabına gönderildiğini öğrendi. Bunun üzerine Dinçay, kendisine verilen hesap numarasına 114 bin 755 liranın tamamını geri gönderdi.

"Paranın kaynağını öğrenmek için karakola gittik"

Dinçay, parayı fark eder etmez kaynağını araştırdığını belirterek, "Cuma günü hesabıma para yatmış fakat bunu hafta sonunda fark ettim. Pazartesi günü, paranın kaynağını öğrenmek için karakola ve bankaya gittik. Paranın Ankara’daki bir şirketten geldiğini fark ettik. İBAN’da da bilgiler yazıyordu. Şirketin avukatlarına ulaştık ve detayları öğrendik. Hesabıma yatan paranın yanlışlıkla gönderildiğini anladım. Parayı iade etmek istediğimi söyledim. Hesap numarasını attılar ve parayı geri gönderdim" dedi.

"Babamız bizi böyle yetiştirdi"

Ailesinden her zaman dürüstlüğü öğrendiğini vurgulayan Dinçay, şunları kaydetti:

"Helal olmayan parayı hiç kimsenin kullanması doğru bir şey değil. Biz ailemizden böyle gördük, babamız bizi böyle yetiştirdi., Allah razı olsun. Dürüstlük insana her zaman kazandırır. Herkesin dürüst olmasını istiyorum."