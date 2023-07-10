Belediye personeli motivasyon pikniğinde bir araya geldi

Silivri Belediyesi tarafından belediye çalışanları ve aileleri için Personel Motivasyon Pikniği düzenlendi. Belediye personelleri Küçüksinekli Mesire Alanında; yarışmalar, yetişkin ve çocuk oyunları, yiyecek ve içecek ikramları eşliğinde unutulmaz bir gün yaşadı. Çocuklar ise oyun grupları, maskotlar ve yarışmalar ile doyasıya eğlendi. Etkinlikte coşku Popstar Tayfun konseriyle doruğa çıktı. Etkinliğe; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları Harun Akkan, Emre Sarısaltıkoğlu ve Hasan Solak, belediye meclis üyesi Gökalp Kalaycı, belediye müdürleri, çalışanlar ve aileleri katıldı.

YILMAZ: “ÖDEMELERİNİ GÜNÜ GÜNÜNE YAPAN BİR BELEDİYE HALİNE GELDİK”

Etkinlikte bir konuşma yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri’ye hizmet aşkı ile talip olduğumuz Silivri Belediye Başkanlığı görevinde 4 yılı aşkın bir süredir sizlerle birlikte Silivri’mize hizmet ediyoruz. Her şeyin en güzeline layık olan ve tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle eşsiz bir güzelliğe sahip olan Silivri’nin yıllarca ihmal edilmiş, unutulmuş, ötelenmiş kronik problemlerini de sizlerle beraber çözüyoruz. Bu şehirde yaşayan annelere, çocuklara, engelli bireylere, dezavantajlı gruplara, yetime, dula, düşküne, garibe, gurebaya el uzatmak ve onların problemlerini çözüp Silivri’ye verdiğimiz sözleri tutmak yolunda bana omuz verdiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Silivri’ye vadettiklerimizi, Silivri’ye söz verdiğimiz hizmetleri katbekat gerçekleştirmiş durumdayız. Eğitimden sağlığa, spordan kültüre, park bahçelerden yol yapım çalışmalarına, altyapıdan üstyapıya yapmış olduğumuz hizmetlerde, almış olduğumuz hayır duaları ve övgülerde sizlerin emeği yadsınamaz. Bu vesileyle ben bir kez daha bu pikniği varlıklarıyla şereflendiren bütün çalışma arkadaşlarıma ve onlara destek sunan bütün ailelerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. ‘İşçinin, emekçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını ödeyiniz’ diye buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Biz de bu hadisi kendimize şiar edinerek göreve geldiğimiz ilk günden itibaren mali bir disiplinle sizlerin ücretlerinizi, ikramiyelerinizi, emeklilik tazminatlarınızı günü gününe ödemeyi kendimize prensip edindik. Bakın göreve geldiğimde bugünkü ifadeyle işçisine, emeklisine 1 milyon dolar borcu olan bir belediyenin yönetimini devraldık. Allah’a çok şükür ki bizim bugün işçimize, emeklimize günü geciken tek kuruş borcumuz yok. İşçilerimiz 25-30 yıllık emeklerinin karşılığını tek seferde ödemenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Sizlerin de bildiği üzere maaş, ikramiye ve emeklilik tazminatı ödemelerinin üzerinde durduk ve geçmişten kalan borçlarımızın tamamını ödedik. Silivri Belediyesi artık kendi ayakları üzerinde duran, hiç kimseye ihtiyacı olmayan bir belediye haline geldi. Maalesef personeline, işçisine maaşını, emekli ikramiyesini gününde ödemek, zamanında ödemek bir marifet haline geldi. Oysa ki bu, tüm belediyelerin yapması gereken bir görevdir.” dedi.

“BU YAZ SEZONUNU DA SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLAYACAĞIZ”

Çalışanların daha konforlu hizmet verebilmesi adına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Bugüne kadar sizlere daha konforlu hizmet binaları sunabilmek için yıllarca unutulmuş hizmet binalarının yapımına başladık. Göreve geldiğimde kiralık binalarda, prefabrik binalarda, konteynerlerde hizmet veren şefliklerimiz, müdürlüklerimiz vardı. Bugün Araçlar Amirliğimizin hemen yanı başındaki arazimizde, şu anki belediye binamızın büyüklüğünde, içerisinde duşları, soyunma odaları, yemekhaneleri, kafeteryası, konferans salonları ve hizmet alanlarının olduğu ek hizmet binamızı 4 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Hepinizin bildiği üzere yemekhanemizi yeniledik ve artık ihale etmeden kendi yemeklerimizi kendimiz yapıyoruz. Belediyemizin hemen arkasında bir ek hizmet binasını çok kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Zabıta Hizmetleri Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezimiz de yapmış olduğumuz hizmet binalarından birkaçı. Silivri’nin nüfusunun 5’e katlandığı bir yaz ayından yine alnımızın akıyla çıkacağımızı düşünüyorum. Festival hazırlıklarımız olacak, çalışmalarımız olacak. Sizlerin gayretiyle, sizlerin çabasıyla bu organizasyonları, festivallerimizi sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; bana omuz veren, bana güç veren, benimle beraber yol yürüyen bütün mesai arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyor, kıymetli ailelerine, evlatlarına selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.” ifadelerini kullandı.