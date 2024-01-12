Belediye personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi tarafından, personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenledi. Dört gün boyunca süren eğitimde C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Burcu Bayraktar ve Halil Gümüş çalışanlara önemli uyarılarda bulundu. Eğitim sonunda düzenlenen sınavda başarılı olan personeller İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası almaya hak kazandı.

Küçükçekmece Belediyesi A.Ş. (KİTAŞ) tarafından Belediye Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen eğitimde, iş güvenliği ve iş sağlığı, iş kazaları ve nedenleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Ayrıca eğitimde, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, meslek hastalıkları, ilkyardım ve risk etmenleri gibi konular ele alındı.

"Devlete, işverene ve çalışanlara sorumluluklar düşüyor"

Eğitimin temel amacının personelin bilgilendirilmesi sonucunda iş kazalarının azaltılması ve ortadan kaldırılması olduğunu ifade eden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Burcu Bayraktar, ‘’İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve meydana gelebilecek iş kazalarına karşı önlem alınması konusunda işveren ve çalışanlara da bazı sorumluluklar düşüyor. Devlet yasalar çıkaracak, denetleyecek ve gerekli alt yapıyı oluşturacak, işveren devletin çıkardığı yasalara uyacak ve güvenlik konularında gereken önlemleri alacak. Çalışanlar ise iş güvenliği kural ve talimatlarına uygun bir şekilde çalışacak’’ diye konuştu.