Belediye personeliyle bayramda bir araya geldi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Ramazan Bayramında çalışan belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda yapılan bayramlaşma törenine, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, başkan yardımcıları ve belediye personeli katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, tüm personelin bayramını kutlayarak “Biz bir belediye ailesiyiz. Ben sizi öyle görüyorum. Ülkemiz çok zor günlerden geçti. Büyük bir deprem yaşadık, destek verelim dedik. Büyük bir salgın yaşadık, hep birlikte yaşadık. Ben çalışmalarınızdan memnunum. Ailelerinizle birlikte size güzel günler diliyorum. İyi bir Ramazan Bayramı geçirmenizi diliyorum. Bayramınızı yürekten kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum” dedi.

Konuşmasının ardından personel ile tek tek görüşerek Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Bakkalcıoğlu, çalışanlarına bayram şekeri ve çikolatası hediye etti.