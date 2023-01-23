Belediye personelleri etkili iletişimi öğreniyor

Kartepe Belediyesi, 2023 yılının eğitim programı çerçevesinde personeline "Etkili İletişim Teknikleri ve Kurumsal İletişim" semineri verdi.

Eğitim programına belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personeller katıldı. Seminerde İnsan Kaynakları Müdürlüğü Eğitim Sorumlusu Didem Korku tarafından iletişimin tanımı, iletişimde hedef kitleleri, iletişim stilleri, aktif dinleme, iletişimde renklere göre karakter analizi ve kurumsal iletişim başlıkları ile ilgili sunum yapıldı. Seminer sonrasında açıklama yapan Kartepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman, "Belediyecilik severek yapılmalıdır, fedakarlık ister. Birçok ekip arkadaşımız 7/24 esasıyla Kartepe’mize hizmet etmek için çalışıyor. Hepimizin görevleri çok önemli, emekleri çok değerli. İşimizi yaparken kendimizi vatandaşlarımızın yerine koyarak empati yaparak, en iyi, en kaliteli hizmeti vermenin gayreti içinde olmalıyız" dedi.