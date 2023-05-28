Belediye personelleri kampta eğlendi

İzmit Belediyesi, hafta sonu için hazırladığı program çerçevesinde personelini Sarısu Gençlik Kampı’nda ağırladı.

İzmit Belediyesi, personelleri için Kandıra’da bulunan Sarısu Gençlik Kampı’nda piknik organize etti. Programa İzmit Belediyesi çalışanları ve aileleri katılım sağladı. Dj MC’nin sahne aldığı piknik organizasyonunda çocuklar için de şişme oyun grubu yer aldı. İkramların gün boyunca devam ettiği programda personeller ve aileleri yeşil ve mavinin ortasında huzurlu ve keyifli bir gün geçirdi. Haftanın yorgunluğunu doğa ile iç içe bir gün ile atan çalışanlar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkürlerini iletti.