Belediye personellerine işaret dili eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllü personellerine temel seviye işaret dili eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve iletişim engellerinin ortadan kaldırılması amacıyla gönüllü personeline temel seviye işaret dili kursu düzenledi. Temel seviye işaret dili eğitimi, iki ayrı gruba haftada dörder saat alanında uzman tercüman ve eğitmen tarafından verildi. Eğitim sonunda Karamürsel’de bulunan Ahmet Gazanfer Bilge İşitme Engelliler İlkokul ve Ortaokulu’na ziyaret gerçekleştirildi. İşaret dili öğrenen personel ziyarette İstiklal Marşı’nı işaret dili ile okuyarak, işitme engeli bulunan öğrenciler ile sohbet etme imkanı buldu.