Belediye personellerine yangın eğitimi verildi

Başiskele Belediyesi personellerine yangın tatbikatı eğitimi verildi. Eğitimde, yangın esnasında yapılması gerekenler ve doğru müdahale yöntemleri anlatıldı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Başiskele Belediyesi’nin personellerine "Yangında Farkındalık Eğitimi ve Yangın Tatbikatı" eğitimi verildi. Eğitime, Fen İşleri, Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelleri katıldı. Uzman eğitmen Emin Yalınyiğit tarafından verilen eğitimde, "Yangın nedir? Yangın çıkış sebepleri, yangında alınacak önlemler, yangın esnasında yapılması gerekenler, yangın öncesi ve sonrası hareket tarzları, doğru yangın ihbarı verme ve yangınlara müdahale" konularında belediye çalışanlarına bilgiler verildi.

İş yerinde ya da herhangi bir yerde çıkabilecek yangınlara karşı; müdahale, kurtarma, koruma ve ilk yardım ekiplerinin oluşturulması gerektiğine dikkat çekilen eğitimde, personele yangın söndürme cihazları tanıtılarak, bu cihazların kullanımı hakkında bilgiler verildi.

Teorik olarak verilen bilgilerin ardından personele, açık alanda kontrollü olarak çıkarılan yangına müdahale şekli pratik yapılarak gösterildi. Yangına müdahale etme yöntemleri ve yangın tüpleriyle ilgili detaylı bilgileri öğrenen belediye personelleri, yakılan ateşi sırayla söndürdü.