Belediye tesisine sahip çıkamadı...

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, yeterli güvenlik önlemi alınmamasını sebebiyle kundaklandı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından doğal yaşam alanı içerisinde kurulan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi içindeki bir yapı kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından kundaklandı. Çıkan yangın sonrası bina büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Olay sonrası konuşan mahalle sakinleri, tesiste güvenlik kamerası, bekçi veya düzenli denetim olmamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar, "Böyle önemli bir tesis yapılıyor ama korunmuyor. Güvenlik olmayınca bu tür olaylar kaçınılmaz oluyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Yangın sonrası çekilen görüntülerde yapının tamamen yandığı, duvarların is tuttuğu ve çevrede yangının izlerinin bulunduğu görüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.