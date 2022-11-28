Belediye - üniversite arasındaki işbirliği konularının görüşüldü

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir ile bir araya gelerek iki kurum arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Rektörlük makamında ziyarette, üniversite-belediye işbirliğinin oldukça elzem olduğu ve neler yapılabileceği ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Üniversitenin ve Bilecik’in menfaatlerini önceleyerek önemli çalışmalar gerçekleştirmeye devam edileceği vurgusu yapıldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Şeyh Edebali Üniversitesinin şehirle bütünleşerek iş dünyası, kurum, kuruluş ve diğer paydaşlarla işbirliği yapması ve ilişkilerini geliştirmesi hususunda belediyeler ile ortaklaşa bir vizyona sahip olduğunun altını çizdi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik’in ve ülkenin hedefleri doğrultusunda yapılacak çalışmalarda, bilimin ışığından faydalanılması gerektiğini belirtti.

Ziyarette Başkan Tekin’e Belediye Meclis Üyesi Selami Özdil eşlik etti.

Rektör Beydemir, yapılan ziyaretten memnun kaldığını belirterek Başkan Tekin’e çalışmalarında kolaylıklar diledi.