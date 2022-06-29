Belediyeden kurban bağışı kampanyası

Silivri Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 'Kurban Bağışı Kampanyası' başlattı. İmkanı olanlara bağış çağrısında bulunan Başkan Yılmaz, 'Bayramlarımız birliğimizi, dirliğimizi artıran, milli ve manevi duygularımızı pekiştiren müstesna günlerdir. Bugünlerde birbirimize yardımda bulunmak hepimizin görevidir.' dedi.

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  • 29.06.2022 18:01
  • Güncelleme: 29.06.2022 18:01
Belediyeden kurban bağışı kampanyası
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Silivri Belediyesi, ilçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için “Bağışlarınız Hayra Dönüşsün” sloganıyla bir “Kurban Bağışı Kampanyası” başlattı. Silivri’deki hayvan yetiştiricilerinden temin edilerek kesilecek kurbanların etleri, BizdenSize Sosyal Market’ten yardım alan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak. Bağış kampanyası ile ilgili bilgiler veren ve vatandaşlara kurban bağışı çağrısında bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların kendilerini yalnız hissetmemesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bayramlarımız birliğimizi, dirliğimizi artıran, milli ve manevi duygularımızı pekiştiren müstesna günlerdir. Bugünlerde birbirimize yardımda bulunmak hepimizin görevidir. Bu yıl da Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarını bereketlendirmek adına bir ‘Kurban Bağışı Kampanyası’ başlattık. İlçemizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizden temin edeceğimiz kurbanlıkları, Hayan Pazarımız bünyesindeki kesim alanında hijyenik ve dini vecibelere uygun bir şekilde vekaletle keseceğiz. Bağışçılarımızın hayırlarını görebilmeleri için kesim esnasında video kaydı alıp kendilerine göndereceğiz. Hayırseverlerimizin vasıtasıyla elde ettiğimiz etleri de BizdenSize Sosyal Marketimize kayıtlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve ailelerimize teslim edeceğiz. Bu kampanya ile hem hayvan yetiştiricilerimize hem de vatandaşlarımıza destek olacağız. Tüm hemşehrilerimizi bağış kampanyamıza katkı vermeye davet ediyor ve ‘Bağışlarınız Hayra Dönüşsün’ diyorum.” dedi.

 

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BAĞIŞ KAMPANYASININ DETAYLARI

Kurban Bedeli: Yurt İçi/Yurt Dışı – 3.250 TL

Kurban Bağışı İçin Hesap Bilgileri:

Denizbank Silivri Şubesi Silivri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Hesap Adı: Kurban Bağışı

Hesap No: 4020-16665562-355

IBAN No: TR14 0013 4000 0166 6556 2000 05
 

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