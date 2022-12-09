Belediyeden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesinin destekleriyle Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencileri için ücretsiz deneme sınavı gerçekleştiriliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik her ay deneme sınavları düzenleniyor. Bu deneme sınavlarına her ay toplamda 5 bine yakın öğrenci katılarak seviyelerini test etme imkanı buluyor. Normal şartlarda deneme sınavlarının maliyetinin öğrenci başına 30 TL civarında olduğu belirtilirken, deneme sınavlarının maliyetlerini öğrencilere destek amacıyla Süleymanpaşa Belediyesi üstleniyor.

Sınav takvimine uygun olarak liselerde eş zamanlı olarak bugün aralık ayı deneme sınavı gerçekleştirildi. Saat 11.50’de sona eren sınavın ardından açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Bütün liselerimizde şu anda sınav yapılıyor. Bugün 2 bin 300 lise öğrencisi deneme sınavına girdi. Sadece lise son sınıflarımız değil, aynı zamanda 8. sınıflarımız da deneme sınavına girdi. Yani LGS’ye hazırlanıyor. Biz geçen yıl bu çalışmayı İlçe Milli Eğitim ile birlikte yaptığımız protokol çerçevesinde yapıyoruz. Çocuklarımızı hem lise sınavlarına hem de üniversite sınavlarına hazırlık yapıyoruz. Bu yıl Allah nasip ederse 8. sınıflarda 4 hazırlık sınavı yapacağız. 12. sınıflarda da 7 sınav yapacağız. Çocuklarımızı hem liseye hem de üniversiteye hazırlamak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Süleymanpaşa’nın gençlerinin öncelikle Trakya’da, sonra Türkiye’de hatırı sayılır iyi üniversiteleri kazanan bir ortalamayı yakalamak istiyoruz. Bu işin tabii bir de mali boyutu var. Onu da belediye olarak üstleniyoruz. Burada önemli olan konu şu; bizim liselerde yaklaşık 2 bin 300, ortaokullarda 2 bin 250 öğrencimiz var. Süleymanpaşa’daki öğrencilerimizi biraz daha hayata hazırlayabileceğimiz, öncelikle sınavlara hazırlayabileceğimiz ortamları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu konuda ciddi bir koordinasyon içerisindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.