Belediyeden sitem dolu paylaşım

Dursunbey Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sosyal medya kullanıcılarının tepkisine yol açtı.

Balıkesir Dursunbey Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan ‘Sözün bittiği yer’ başlıklı paylaşımda kamu mallarına verilen zarar fotoğraflarla kamuoyuna aktarıldı.

Fotoğraflarda parklarda bulunan kamelyaların yerlerinden sökülerek varillerde yakıldığı görülürken, çocuk parklarında da kauçuk zemin üzerinde ateş yakıldığı görüldü. Çöp kovalarının betonları ile birlikte sökülerek dere içerisine atıldığı fotoğraflar tepkilere yol açtı. Belediye sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; “Son günlerde sistematik bir şekilde, bazı vandallar tarafından çocuklarımızın oyun, vatandaşlarımızın ise ortak kullanım alanları bu hale getirildi. Hemşehrilerimiz ile paylaşmaktan esef duyduğumuz bu görüntülere vesile olanları kınıyoruz. Olayla ilgili hukuki süreç belediyemizce başlatılmıştır. Bu tür olaylara şahit olan vatandaşlarımızın, ivedilikle Alo 153 Zabıta hattımıza ihbarda bulunmalarını önemle rica ediyoruz” denildi.